ترامب يعلن اتفاقا مع لندن بشأن جزر تشاغوس

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن تفهّمه لخطوة بريطانيا إعادة جزر تشاغوس إلى جزيرة موريشيوس، لكنه حذر من أنه سيدافع عن الوجود العسكري الأميركي في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.



وكتب الرئيس الأميركي الذي انتقد بشدة قرار لندن في البداية، على منصته "تروث سوشال": "أتفهم أن رئيس الوزراء ستارمر توصل إلى أفضل اتفاق ممكن".



وأضاف" "لكن إذا فشل عقد الإيجار هذا في المستقبل القريب، أو إذا هددت أي جهة العمليات والقوات الأميركية في قاعدتنا أو عرضتها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في حماية وتعزيز الوجود الأميركي في دييغو غارسيا عسكريا"، في إشارة إلى القاعدة الأميركية البريطانية ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة والواقعة في الجزيرة الرئيسية للأرخبيل.

