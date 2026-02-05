الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لخدمات أنظمة فحص للعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع خدمات لوجستية لأنظمة (فاكيس إكس.بي.إل) لفحص مركبات الركاب إلى العراق بقيمة تقدر بنحو 90 مليون دولار.



وذكر البيان أن المتعاقد الرئيسي هو شركة ليدوس.