البيت الأبيض: ترامب يترقب ما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين ان الرئيس دونالد ترامب يترقب محادثات الولايات المتحدة وإيران في عُمان غدا الجمعة لتحديد ما إذا كان سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وسط تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.



وأضافت ليفيت: "في أثناء إجراء هذه المفاوضات، أود أن أذكر النظام الإيراني بأن الرئيس لديه العديد من الخيارات المتاحة، إلى جانب الدبلوماسية، بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في تاريخ العالم".

