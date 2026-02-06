وزير الخزانة الأميركي: فرض المزيد من العقوبات على روسيا يتوقف على مسار محادثات السلام

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن فرض المزيد من العقوبات الأميركية على روسيا يتوقف على مسار المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.



وكشف بيسنت أنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي، وهي خطوة لم يتخذها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني 2025.



وقال بيسنت خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ: "سأضع ذلك في الاعتبار. وسنرى إلى أين ستمضي محادثات السلام".



ورأى أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل ساعدت في جعل روسيا تأتي إلى طاولة المفاوضات والمشاركة في محادثات سلام.