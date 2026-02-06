ترامب يعبر عن دعمه لرئيسة وزراء اليابان قبل انتخابات الأحد

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "دعمه الكامل" لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى في بلادها يوم الأحد، معلنا أنه سيلتقي بها في البيت الأبيض في 19 آذار.



وتسعى أول رئيسة وزراء في اليابان، التي تشير استطلاعات الرأي إلى توقعات واسعة النطاق بفوز ائتلافها، إلى الحصول على تفويض عام لخططها للإنفاق التي تثير قلق المستثمرين، إلى جانب تعزيز الدفاع بما قد يزيد توتر العلاقات مع الصين.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر الذي تنتمي إليه تاكايتشي وشريكه حزب التجديد الياباني قد يحصلان على حوالي 300 مقعد في مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأغلبية الضئيلة التي يسيطران عليها حاليا.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "رئيسة الوزراء تاكايتشي شخصية تستحق تقديرا كبيرا للعمل الذي تقوم به هي وائتلافها".



وأضاف: "لذلك، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، يشرفني أن أقدم دعما كاملا وتاما لها ولما يمثله ائتلافها المحترم للغاية".