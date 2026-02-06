الجيش الأميركي: قتيلان في ضربة على سفينة يشتبه في نقلها للمخدرات شرق المحيط الهادي

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل شخصين في ضربة على سفينة يشتبه في أنها تنقل مخدرات في شرق المحيط الهادي يوم الخميس.



وقال الجيش الأميركي في بيان على إكس: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تبحر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي وكانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات"، مضيفا أنه لم يتعرض أي من أفراد القوات العسكرية الأميركية لأذى.