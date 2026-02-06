الأخبار
الخارجية الفرنسية تستدعي رئيس معهد العالم العربي في باريس لاستيضاحه حول علاقته بابستين

2026-02-06 | 08:07
استدعت الخارجية الفرنسية رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق، جاك لانغ، لسؤاله عن علاقته بالمدان بجرائم جنسية جيفري ابستين، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة فرانس برس.

وأفاد المصدر بأن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء طلبا من وزير الخارجية استدعاءه لتقديم ايضاحات.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس استدعاء لانغ، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يرد لانغ البالغ 86 عاما بشكل فوري على طلب وكالة فرانس برس للتعليق. وكانت ابنته كارولين قد استقالت من رئاسة نقابة لمنتجي الأفلام الاثنين، في أعقاب الكشف عن علاقة العائلة بابستين.

واستبعد  لانغ الأربعاء استقالته من رئاسة معهد العالم العربي، وحين سألته قناة "بي اف ام تي في" ان كان يفكر بترك منصبه على غرار ابنته كارولين، أجاب: "لا، ولا لحظة".

لكن مصدراً مقربا من الرئيس ايمانويل ماكرون قال إن مكتبه يعتقد أن على لانغ أن "يفكر في المؤسسة" التي يرأسها منذ عام 2013.

ولم توجه أي تهمة إلى عائلة لانغ، كما أن ذكرهم ضمن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية لا يعني بالضرورة ارتكابهم أي مخالفة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

أخبار دولية

الخارجية الفرنسية

معهد العالم العربي

جاك لانغ

جيفري ابستين

