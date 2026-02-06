كوبا "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة ولكن "من دون ضغوط"

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن بلاده "مستعدة للحوار" مع الولايات المتحدة، لكن "من دون ضغوط" من واشنطن التي صعّدت تهديداتها ضد الجزيرة الشيوعية.



وقال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني: "كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته. ما هي الشروط؟ من دون ضغوط، ومن دون شروط مسبقة".



وأضاف أن أي محادثات يجب أن تُجرى "على قدم المساواة، مع احترام سيادتنا واستقلالنا وحقنا في تقرير المصير" ومن دون "تدخل في شؤوننا الداخلية".