وزير الخارجية الإيراني يتباحث مع نظيره العماني قبل المحادثات مع الولايات المتحدة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي صباح الجمعة في مسقط قبل بدء المفاوضات الإيرانية الأميركية التي تستضيفها السلطنة، على ما أفادت وكالة مهر الإيرانية.



وأوردت الوكالة أن الوزيرين "ناقشا أهم المواضيع الثنائية والإقليمية والدولية" ناشرة صورة للدبلوماسيين جالسين إلى طاولة عليها علمي بلديهما.









