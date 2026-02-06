عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها بوجه "أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أميركية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها بوجه "أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أميركية، متحدثا قبل بدء محادثات إيرانية أميركية خلال النهار في عُمان.وقال عراقجي خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سبق بدء المحادثات إن "الجمهورية الإسلامية تستخدم الدبلوماسية للدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، مؤكدا أن بلاده "جاهزة للدفاع عن سيادة البلاد وأمنها القومي بوجه أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أميركية، في وقت لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيار العسكري.