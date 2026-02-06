مصدر أمني لفرانس برس: انفجار المسجد الشيعي في إسلام أباد ناجم عن هجوم انتحاري

أفاد مصدر أمني فرانس برس بأن الانفجار الدموي الذي استهدف مسجدًا شيعيًا في إسلام أباد ناجم عن هجوم انتحاري.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "تم وقف المهاجم عند البوابة وفجّر نفسه".