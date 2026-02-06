واشنطن تدعو إلى اتفاق نووي ثلاثي يضم روسيا والصين بعد انتهاء مفاعيل نيو ستارت

دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين لوضع قيود جديدة على الأسلحة النووية بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة بين واشنطن وموسكو.



وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لضبط الأسلحة توماس دينانو في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف بأن "سلسلة الانتهاكات الروسية وتزايد المخزونات حول العالم زالثغرات في تصميم وتطبيق نيو ستارت تحتّم على الولايات المتحدة الدعوة إلى صيغة جديدة تتعامل مع تحديات اليوم، لا تلك العائدة إلى حقبة انقضت".



وقال "بينما نجلس هنا، لا توجد حدود لترسانة الصين النووية بأكملها ولا شفافية ولا إعلانات ولا ضوابط"، مضيفا بن "الحقبة المقبلة لضبط الأسلحة يمكن ويجب أن تتواصل مع تركيز واضح، لكنها ستتطلب مشاركة أكثر من روسيا على طاولة المفاوضات".



