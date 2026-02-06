الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الايرانية: انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-02-06 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية الايرانية: انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قبل دقائق التي كانت بدأت صباح اليوم الجمعة 17 بهمن في مسقط بوساطة سلطنة عُمان.
ولفتت الى أنه في خلال هذه الجولة، نقلت وفود التفاوض الإيرانية والأميركية مجموعة من الآراء والملاحظات والمقاربات الخاصة بها إلى الطرف الآخر عبر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
وقالت الخارجية الايرانية: "تشير التقييمات إلى وجود رغبة في استمرار المفاوضات ومن المقرر أن يقدّم وزير الخارجية الإيراني بعد قليل، في لقاء مع الصحافيين، شرحًا لما جرى خلال الساعات الماضية في مسقط".
أخبار دولية
الايرانية:
انتهاء
الجولة
الجديدة
المحادثات
النووية
إيران
والولايات
المتحدة
التالي
عراقجي: بداية جيدة للمفاوضات بالرغم من انعدام الثقة
لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:48
مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: وجود مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأميركية أو أي قيادة عسكرية إقليمية أخرى قد يهدد المحادثات "النووية غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة في عُمان
آخر الأخبار
04:48
مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: وجود مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأميركية أو أي قيادة عسكرية إقليمية أخرى قد يهدد المحادثات "النووية غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة في عُمان
0
أخبار دولية
2026-02-03
أكسيوس: إيران ترغب في تغيير مكان وشكل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-02-03
أكسيوس: إيران ترغب في تغيير مكان وشكل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-01-23
وزارة الخارجية الإماراتية: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
آخر الأخبار
2026-01-23
وزارة الخارجية الإماراتية: بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
0
أخبار دولية
2025-12-18
زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-12-18
زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:26
عراقجي: بداية جيدة للمفاوضات بالرغم من انعدام الثقة
أخبار دولية
09:26
عراقجي: بداية جيدة للمفاوضات بالرغم من انعدام الثقة
0
أخبار دولية
07:23
لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو
أخبار دولية
07:23
لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو
0
أخبار دولية
05:54
مصدر أمني لفرانس برس: انفجار المسجد الشيعي في إسلام أباد ناجم عن هجوم انتحاري
أخبار دولية
05:54
مصدر أمني لفرانس برس: انفجار المسجد الشيعي في إسلام أباد ناجم عن هجوم انتحاري
0
أخبار دولية
05:48
واشنطن تدعو إلى اتفاق نووي ثلاثي يضم روسيا والصين بعد انتهاء مفاعيل نيو ستارت
أخبار دولية
05:48
واشنطن تدعو إلى اتفاق نووي ثلاثي يضم روسيا والصين بعد انتهاء مفاعيل نيو ستارت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
0
خبر عاجل
2026-01-24
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
خبر عاجل
2026-01-24
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
0
فنّ
17:42
"ليلة الأرز" في السعودية… صورة لبنانية مميّزة يقدّمها عاصي الحلاني وكارول سماحة وراغب علامة (فيديو)
فنّ
17:42
"ليلة الأرز" في السعودية… صورة لبنانية مميّزة يقدّمها عاصي الحلاني وكارول سماحة وراغب علامة (فيديو)
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:11
الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية
أخبار لبنان
07:11
الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية
0
أخبار لبنان
03:12
موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
أخبار لبنان
03:12
موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
2
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
3
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
4
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
5
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
6
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
7
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
8
أمن وقضاء
03:32
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
أمن وقضاء
03:32
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More