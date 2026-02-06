الخارجية الايرانية: انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قبل دقائق التي كانت بدأت صباح اليوم الجمعة 17 بهمن في مسقط بوساطة سلطنة عُمان.



ولفتت الى أنه في خلال هذه الجولة، نقلت وفود التفاوض الإيرانية والأميركية مجموعة من الآراء والملاحظات والمقاربات الخاصة بها إلى الطرف الآخر عبر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.



وقالت الخارجية الايرانية: "تشير التقييمات إلى وجود رغبة في استمرار المفاوضات ومن المقرر أن يقدّم وزير الخارجية الإيراني بعد قليل، في لقاء مع الصحافيين، شرحًا لما جرى خلال الساعات الماضية في مسقط".

