عراقجي: بداية جيدة للمفاوضات بالرغم من انعدام الثقة



أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ المفاوضات تواجه تحديًا كبيرًا يتمثّل في انعدام الثقة، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز هذا المناخ أولًا لتهيئة الأرضية للحوار.



وأوضح أنّ مسار الحوار يُستأنف بعد ثمانية أشهر مضطربة شهدت حربًا وتطورات عديدة، لافتًا إلى أنّ النقاشات التي جرت اليوم كانت «جيدة إلى حدّ ما»، حيث جرى الاستماع إلى وجهات نظر الطرفين والاتفاق على مواصلة المسار.



وأضاف أنّ استمرار هذا النهج قد يفضي في الجولات المقبلة إلى التوصل لإطار متفق عليه بشأن المفاوضات والقضايا المطروحة، من دون إصدار حكم مبكر، معتبرًا أنّها «بداية جيدة» قد تحمل استمرارية إيجابية، لكن ذلك يبقى مرتبطًا بموقف الطرف الآخر والقرارات التي ستُتخذ في طهران.