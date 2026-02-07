الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن عن مواصلة المحادثات مع إيران "مطلع الاسبوع المقبل" بعد جولة "جيدة جدا" في عُمان

أخبار دولية
2026-02-07 | 00:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن عن مواصلة المحادثات مع إيران &quot;مطلع الاسبوع المقبل&quot; بعد جولة &quot;جيدة جدا&quot; في عُمان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ترامب يعلن عن مواصلة المحادثات مع إيران "مطلع الاسبوع المقبل" بعد جولة "جيدة جدا" في عُمان

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بمحادثات "جيدة جدا" تجري مع إيران، وذلك في أعقاب عقد جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في سلطنة عمان، مؤكدا أن الطرفين سيلتقان مجددا "مطلع الأسبوع المقبل".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، "أجرينا أيضا محادثات جيدة جدا بشأن إيران، ويبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق"، متابعا "سنلتقي مجددا مطلع الأسبوع المقبل".

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده إلى المحادثات، قد اشاد ايضا في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي ب"أجواء إيجابية للغاية"، مضيفا أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات".

وشدد عراقجي على أن "المباحثات تركّز حصرا على الملف النووي، ونحن لا نبحث في أي ملف آخر مع الأميركيين"، فيما تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة أن تتناول أيضا برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لتنظيمات مسلحة في المنطقة.

وحضّ وزير الخارجية الإيراني واشنطن على وقف "التهديدات" بحق بلاده بما يتيح استكمال المباحثات، موضحا أنّ المفاوضين سيقرّرون سبل "المضي قدما" بعد التشاور مع العاصمتين.

وأعلنت واشنطن بعيد انتهاء جولة التفاوض عن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني شملت 15 كيانا وشخصين و14 سفينة.

وهذه أول محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في حزيران ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنها تجري بصورة غير مباشرة، بينما نشرت وزارة الخارجية العمانية صورا تظهر الوزير بدر بن حمد البوسعيدي يلتقي كلا من الوفدين بصورة منفصلة.

لكن موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مصدرين أن مناقشات مباشرة جرت بين عراقجي وويتكوف وكوشنر في سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية العماني على منصة إكس "مباحثات جدية للغاية توسطنا بين إيران والولايات المتحدة في مسقط اليوم"، مضيفا أنه كان "من المفيد توضيح الموقفين الإيراني والأميركي وتحديد مجالات التقدم الممكن".

وكان عراقجي أكد أن بلاده "جاهزة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي بوجه أي مطالب مسرفة أو مغامرات" أميركية.

وكتب على منصة إكس "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة للعام الماضي ... نخوض المحادثات بحسن نية ونتمسك بحزم بحقوقنا".
 

أخبار دولية

مواصلة

المحادثات

إيران

"مطلع

الاسبوع

المقبل"

"جيدة

جدا"

عُمان

LBCI التالي
ترامب ينشر مقطع فيديو يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين ثم يحذفه
ترامب يلغي رسوما جمركية بقيمة 25% على السلع الهندية بعد تعهد نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-29

ترامب يقول إنه سيعلن "الأسبوع المقبل" عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-30

ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-03

ترامب: الوفد الأميركي أجرى محادثات "جيدة جدا" مع بوتين بشأن أوكرانيا... وبوتين "يريد إنهاء الحرب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:56

الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات

LBCI
أخبار دولية
08:46

سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة

LBCI
أخبار دولية
08:25

عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

LBCI
أخبار دولية
08:24

ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-24

متحدث باسم حكومة الإمارات: المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته أميركا

LBCI
حال الطقس
2026-01-28

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-30

الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-30

توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:33

افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
08:25

عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

LBCI
أخبار دولية
08:24

ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

LBCI
خبر عاجل
07:27

الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:06

سلام يستكمل جولته الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

LBCI
خبر عاجل
12:26

مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More