ترامب ينشر مقطع فيديو يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين ثم يحذفه

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو يُروج لنظرية مؤامرة انتخابية، يُصوّر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، ليعود ويحذفه الجمعة بعدما أثار نشره غضبا عارما وينفي أن يكون قد شاهده كاملا قبل نشره.واستنكر البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع" في التعليقات الواردة بعد نشر الفيديو على حساب ترامب في منصة تروث سوشال ليل الخميس، ثم حمّل لاحقا المسؤولية لموظف "نشره من طريق الخطأ".ووصف ديموقراطيون ترامب بأنه "حقير" بسبب الفيديو الذي تضمّن إساءة لأول رئيس أميركي بشرته سوداء، في حين اعتبر سناتور جمهوري بارز أن المقطع "عنصري بشكل فاضح".المقطع مدته دقيقة، وفي ختامه يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.ويستعيد الفيديو الذي تم تحميله الخميس في الساعة 23,44 ضمن مجموعة من المنشورات، مزاعم بأن شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لفرز الأصوات ساعدت في تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.في أول رد فعل للبيت الأبيض، قالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس "إن هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة والديموقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم لايون كينغ".وقالت "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأميركي فعلا اليوم".ولكن بعد نحو 12 ساعة على النشر، تراجعت على نحو غير اعتيادي الإدارة التي اعتادت عدم الإقرار بأدنى هفوة، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن الفيديو نشره موظف "من طريق الخطأ" وتم حذفه.وفي حديث مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في وقت متأخر الجمعة، تمسك ترامب بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أن يكون قد شاهده.وقال ترامب "شاهدت الجزء الأول فقط (...) ولم أشاهد الفيديو كاملا"، مضيفا أنه "أعطاه" لموظفيه لنشره وهم أيضا لم يشاهدوا بالكامل. وعندما سُئل عما إذا كان يدين الصور العنصرية في الفيديو، أجاب ترامب "بالطبع أدينها".ولم يرد على الفور أي رد فعل من أوباما.