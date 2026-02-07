الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة

أخبار دولية
2026-02-07 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة

 وقعّت سوريا والسعودية سلسلة اتفاقات من بينها اتفاقية تأسيس شركة طيران مشتركة، في حفل في دمشق، وأخرى شملت الاتصالات في بلد لا تزال بنيته التحتية تعاني من آثار 14 عاما من النزاع.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال حفل التوقيع، عن خمس اتفاقيات، من بينها "اتفاقية تشكيل شركة طيران سورية سعودية اقتصادية تهدف الى تعزيز الرابط الجوي الاقليمي والدولي وتسهل حركة السفر والتجارة"، أطلق عليها اسم شركة "ناس سوريا" بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ووقّع الطرفان كذلك اتفاقية تأسيس مشروع "سيلك لينك" بهدف "تطوير البينة التحتية للاتصالات والربط الرقمي"، وفق الهلالي، بقيمة تبلغ مليار دولار.

 

 

أخبار دولية

والسعودية

توقعان

سلسلة

اتفاقات

بينها

تأسيس

طيران

مشتركة

LBCI التالي
الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

ترامب: اتفاقات بـ 270 مليار دولار ستوقع اليوم بين شركات أميركية وسعودية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

فريد البستاني في الذكرى الـ80 لتأسيس طيران الشرق الأوسط: فخورون بنجاح الشركة وخطوة إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة إنجاز طال انتظاره​

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة

LBCI
منوعات
2025-12-19

تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية لإنهاء التهديد بحظره في الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:34

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز كوبا

LBCI
أخبار دولية
07:10

الحكومة الفرنسية توافق على استقالة جاك لانغ بعد كشف صلته بإبستين

LBCI
أخبار دولية
07:04

بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-01

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
فنّ
2025-12-08

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
خبر عاجل
2026-02-06

الخارجية الأميركية: بحثنا مع قائد الجيش اللبناني الدعم الأميركي لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:54

الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد

LBCI
أمن وقضاء
09:55

إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية

LBCI
آخر الأخبار
08:01

نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
07:17

أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع

LBCI
أخبار دولية
06:01

خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة

LBCI
آخر الأخبار
03:56

نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً

LBCI
أخبار لبنان
03:13

نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون

LBCI
أخبار دولية
02:53

عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:55

إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية

LBCI
حال الطقس
02:05

عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
فنّ
03:42

ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
أمن وقضاء
03:44

بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟

LBCI
خبر عاجل
09:16

إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
07:08

بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More