عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

غداة مفاوضات عُمان، يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات في قطر على هامش مشاركته في الدورة السابعة عشرة لمنتدى الجزيرة.

ويلتقي عراقجي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبخلاف إعلان ترامب عن جولة جديدة مطلع الأسبوع، قال عراقجي أمام المنتدى إنه لم يتم تحديد ‌موعد للجولة التالية من المحادثات النووية.