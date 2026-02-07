ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط​

أعلن ستيف ويتكوف الذي يقود الوفد الأميركي المفاوض مع إيران، أنه زار حاملة الطائرات التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب الى الشرق الأوسط عقب تهديده بتدخل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، قبيل جولة ثانية مرتقبة من المباحثات بين واشنطن وطهران.



وقال ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "التقيت اليوم، أنا والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية... وجاريد كوشنر (صهر ترامب)، بالبحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن يو إس إس أبراهام لينكولن، ومجموعتها الضاربة... الذين يحافظون على أمننا ويدعمون رسالة الرئيس ترامب للسلام من خلال القوة".