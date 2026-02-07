مقتل ثلاثة في انهيار جليدي بإيطاليا​

أعلنت خدمة الإنقاذ بمنطقة جبال الألب بإيطاليا أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم إثر انهيار جليدي خلال تزلجهم خارج المسارات المخصصة للتزلج في جبال ترينتينو ألتو أديجي ولومباردي، وهما منطقتان تضمان بعض مواقع دورة الألعاب الشتوية في ميلانو وكورتينا.





وضرب انهياران جليديان منطقة جبال الدولوميت بالقرب من كورتينا دامبيتسو حيث تقام مسابقات التزلج للسيدات.

وقالت خدمة الإنقاذ إنها انتشلت جثة رجل كان يتزلج خارج المسارات المخصصة مع ثلاثة متزلجين آخرين في بونتا روكا، وهي قمة يبلغ ارتفاعها 3300 متر في جبل مارمولادا، أعلى جبل في الدولوميت.

وتوفي متزلجان آخران خارج المسارات المخصصة في ألبوساجيا، وهي قرية في وادي فالتيلينا، على بعد حوالي 65 كيلومترا شرقي بورميو، حيث تقام جميع مسابقات التزلج للرجال.

وقالت خدمة الإنقاذ إنها لم تتلق بعد تأكيدا بوجود ضحية رابعة محتملة في ترينتينو ألتو أديجي، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رجلا أصيب في انهيار جليدي سابق قد توفي في المستشفى.

وتسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت على جبال الألب في الأيام الأخيرة في حدوث عدة انهيارات.