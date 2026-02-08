ترامب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس دونالد ترامب بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة الذي دعمه خلال حملته الانتخابية، عقب اجتماع عقد في منتجع مارالاغو الذي يملكه الملياردير الجمهوري في ولاية فلوريدا الأميركية.



والأسبوع الماضي، تم تنصيب عصفورة، رجل الأعمال المحافظ والرئيس السابق لبلدية تيغوسيغالبا، رئيسا لهندوراس بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني بدعم من ترامب.



وكان ترامب هدّد بقطع المساعدات عن أفقر دولة في أميركا الوسطى إذا هُزم "صديقه".



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "لقد عقدت اجتماعا مهما جدا مع صديقي ورئيس هندوراس، نصري "تيتو" عصفورة".



وأضاف: "بمجرد أن قدمت له دعمي القوي، فاز في الانتخابات! أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم التي تضع أميركا أولا. لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".



وأشار إلى أن الطرفين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين.