الصين تدين الهجوم على مسجد في إسلام اباد وتتعهد بدعم باكستان

دانت الصين الهجوم الذي وقع على مسجد للشيعة في إسلام اباد، وتعهدت بدعم جهود الحكومة الباكستانية الرامية إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيد الوطني".



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن الصين "مصدومة بشدة" من الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.



وأطلق مهاجم النار عند بوابات المسجد ثم قام بتفجير نفسه مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا في أكثر الهجمات دموية من نوعها في العاصمة الباكستانية منذ أكثر من عقد.

