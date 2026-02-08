جنوب إفريقيا تسحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

ستسحب جنوب إفريقيا قواتها البالغ عديدها 700 جندي والمنتشرة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الرئاسة.



والعام الماضي، أعادت بريتوريا مئات الجنود الذين نشروا في إطار مهمة عسكرية أخرى تابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) بعد مقتل 17 من جنودها في الصراع المتصاعد بين القوات الحكومية وحركة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا.



وأبلغ الرئيس سيريل رامابوزا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار حكومة جنوب إفريقيا "سحب مساهمتها من الجنود"، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة مساء السبت.



وأعلن البيان أن البلاد ستسحب جنودها من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية (MONUSCO).



وأوضح أن القرار تأثر بالحاجة إلى "توحيد موارد قوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية وإعادة تنظيمها" بعد 27 عاما من دعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



ومن المقرر أن تنتهي عملية سحب قوات جنوب إفريقيا التي تُعد من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية، قبل نهاية العام.



وتصاعد الصراع في شرق الكونغو الديموقراطية مطلع العام 2025 مع سيطرة حركة "إم23" على مساحات شاسعة من الأراضي وعلى مدن رئيسية.