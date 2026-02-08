الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
النائب أشرف ريفي للـLBCI: لإعلان حالة طوارىء والقيام بجردة على المباني وكلنا مسؤولون
خطف 51 شخصا ومقتل ثلاثة بهجمات على قرى في نيجيريا
أخبار دولية
2026-02-08 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خطف 51 شخصا ومقتل ثلاثة بهجمات على قرى في نيجيريا
خُطف ما لا يقل عن 51 شخصا وقُتل ثلاثة آخرون في هجمات على أربع قرى في ولاية كادونا في شمال نيجيريا التي تقطنها غالبية مسيحية.
وأثارت سلسلة من عمليات الخطف الجماعي في أواخر عام 2025 الانتباه إلى الوضع الأمني المقلق في نيجيريا، الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا. وقد أعلن الرئيس النيجيري حالة الطوارئ وأطلق حملة تجنيد لمكافحة انعدام الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، انتقدت الولايات المتحدة عجز نيجيريا عن وقف العنف، وندد رئيسها دونالد ترامب بما وصفه بـ"اضطهاد" المسيحيين، في حين أن الهجمات التي تنفذها جماعات جهادية وعصابات إجرامية تطال المسيحيين والمسلمين على حد سواء.
وعلمت وكالة فرانس برس السبت من مصدر أمني أن أربع قرى تعرضت لهجمات مسلحة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
والسبت، اختطف مسلحون 11 شخصا، من بينهم ناثانيال أسواي، وهو كاهن من رعية الثالوث المقدس الكاثوليكية الواقعة في كاركو.
وأسفر هجوم آخر السبت في كاسوار ماجاني، التابعة لكاجورو، عن مقتل ثلاثة أشخاص وخطف 38 شخصا، من بينهم إمام محلي.
وفي اليوم السابق، خُطف شخصان على الطريق المؤدي إلى مارو، وهي منطقة تابعة أيضا لكاجورو.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وأصبحت عمليات الخطف "صناعة منظمة ومربحة" حققت لمنفذيها عوائد تناهز 1,66 مليون دولار بين تموز 2024 وحزيران 2025، وفق تقرير صادر عن "إس بي إم انتلجنس"، وهي شركة استشارات مقرها لاغوس.
أخبار دولية
خطف
هجمات
نيجيريا
التالي
توقيف عنصر أمن مشتبه به في إطلاق نار أدى لمقتل أربعة أشخاص في جنوب سوريا
انتخابات مبكرة في اليابان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-04
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
أخبار دولية
2026-02-04
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
0
أخبار دولية
2025-11-25
خطف 10 أشخاص في ولاية كوارا في نيجيريا
أخبار دولية
2025-11-25
خطف 10 أشخاص في ولاية كوارا في نيجيريا
0
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
0
أخبار دولية
2026-01-22
مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار ثلجي بالمغرب
أخبار دولية
2026-01-22
مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار ثلجي بالمغرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
أخبار دولية
07:57
مقتل ثلاثة أشخاص بسبب السيول في شمال وغرب سوريا
0
أخبار دولية
07:34
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز كوبا
أخبار دولية
07:34
زلزال بقوة 5.5 درجات يهز كوبا
0
أخبار دولية
07:10
الحكومة الفرنسية توافق على استقالة جاك لانغ بعد كشف صلته بإبستين
أخبار دولية
07:10
الحكومة الفرنسية توافق على استقالة جاك لانغ بعد كشف صلته بإبستين
0
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
أخبار دولية
07:04
بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
آخر الأخبار
2025-11-23
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت
0
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
أخبار لبنان
2025-12-12
شينكر: على حكومة إسرائيل أن تظهر بعض النوايا الحسنة ولبنان لا يحقق تقدمًا كافيًا وسريعًا في الإصلاحات
0
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-12-05
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
0
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
2025-11-23
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
0
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
0
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
0
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
0
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
2
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
3
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
4
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
7
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
8
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More