توقيف عنصر أمن مشتبه به في إطلاق نار أدى لمقتل أربعة أشخاص في جنوب سوريا

أوقفت السلطات السورية عنصرا في الأمن الداخلي للاشتباه به في إطلاق نار في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أدى إلى مقتل أربعة مدنيين من المنطقة، وفق ما أفاد قائد الأمن الدخلي للمحافظة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن قائد الأمن الداخلي في السويداء حسام الطحان قوله إن "جريمة نكراء" وقعت في قرية المتونة في ريف السويداء، أدت إلى "مقتل أربعة مواطنين وإصابة الخامس بجروح خطيرة".



وأعلن أن "التحقيقات الأولية" وبالتعاون "مع أحد الناجين"، بيّنت أن "أحد المشتبه بهم هو عنصر تابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة"، مشيرا الى أنه "تم توقيف العنصر على الفور وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية".



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن أربعة أشخاص من "أهالي محافظة قتلوا وأصيب آخر بجروح...جراء تعرّضهم لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين أثناء عملهم في قطف الزيتون في قرية المتونة الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة".



وأعلن المرصد أن الضحايا كانوا حصلوا على موافقة من قوى الأمن الداخلي للتوجه إلى العمل في الأراضي الزراعية في القرية الواقعة في الريف الشمالي من المحافظة وتسيطر عليها القوات الحكومية.