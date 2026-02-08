عراقجي: لدى إيران "شكوك" حول جدية الولايات المتحدة في المفاوضات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى طهران شكوك حول جدية الولايات المتحدة في مواصلة المفاوضات معها في شأن برنامجها النووي، علما أن أي موعد لاستئناف المباحثات لم يُعلن بعد.



واعتبر عراقجي في مؤتمر صحافي في طهران، أن "فرض عقوبات جديدة على إيران وبعض التحركات العسكرية تثير شكوكا في جدية الطرف الآخر واستعداده لإجراء مفاوضات فعلية"، لافتا الى أن بلاده "ستقيّم مجمل المؤشرات وتتخذ قرارا بالنسبة إلى مواصلة المفاوضات".