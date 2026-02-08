عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"، وذلك بعد يومين من محادثات بشأن الملف النووي مع واشنطن استضافتها سلطنة عُمان.



وأكد عراقجي خلال منتدى في طهران أن "إيران دفعت ثمنا باهظا لبرنامجها النووي السلمي ولتخصيب اليورانيوم".



وقال الوزير الإيراني الذي التقى بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في مسقط الجمعة: "لماذا نُصرّ بشدة على تخصيب اليورانيوم ونرفض التخلي عنه حتى لو فُرضت علينا الحرب؟ لأنه لا يحق لأحد أن يُملي علينا أفعالنا".

وشدد عراقجي على أن الحشد العسكري الأميركي في الخليج، والذي يهدف إلى الضغط على إيران، "لا يُخيفنا".



وقال عراقجي غداة زيارة مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" في منطقة الخليج: "حشدهم العسكري في المنطقة لا يُخيفنا". وأضاف: "نحن أمّة دبلوماسية، ونحن أيضا أمّة حرب، لكن ذلك لا يعني أننا نسعى إلى الحرب".