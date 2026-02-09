كوريا الجنوبية: مقتل 2 في تحطم هليكوبتر عسكرية خلال تدريب

أعلن الجيش في كوريا الجنوبية أن طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز إيه إتش-1 إس كوبرا تحطمت خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة جابيونغ الشمالية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.



وذكر الجيش في بيان، أن الهليكوبتر سقطت بعد الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) لأسباب لا تزال غير واضحة.



ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفي قريب، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقا متأثرين بجراحهما.



وأوقف الجيش تشغيل كل طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقا للاستجابة للطوارئ للتحقيق في أسبابه.



وأفاد الجيش بأن المهمة التدريبية تضمنت ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري من دون إيقاف تشغيل المحرك.