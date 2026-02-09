الأخبار
جهاز الأمن الاتحادي الروسي: أوكرانيا هي من أصدرت أوامر بمحاولة اغتيال جنرال

2026-02-09 | 02:42
جهاز الأمن الاتحادي الروسي: أوكرانيا هي من أصدرت أوامر بمحاولة اغتيال جنرال
جهاز الأمن الاتحادي الروسي: أوكرانيا هي من أصدرت أوامر بمحاولة اغتيال جنرال

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي القول إن محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف تمت بأوامر من جهاز الأمن الأوكراني.

وذكر الجهاز أن المخابرات البولندية شاركت في تجنيد مطلق النار.

وقال مسؤولون أمنيون روس أمس الأحد إن مواطنا روسيا من أصل أوكراني تم تسليمه إلى موسكو من دبي للاشتباه في تسببه في إصابة أليكسييف بجروح خطيرة.
 

أخبار دولية

جهاز الأمن الاتحادي الروسي

أوكرانيا

اغتيال

جنرال

