الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين كانوا يخرجون من نفق في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين لدى خروجهم من نفق في رفح في جنوب قطاع غزة، متهما هؤلاء بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.



وقال الجيش في بيان: "أربعة مسلحين خرجوا قبل قليل من نفق وأطلقوا النار على جنودنا (...) وقواتنا قتلت المسلحين"، متحدثا عن "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".