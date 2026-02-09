الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي

بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة لأستراليا الاثنين لتكريم ضحايا هجوم بونداي الذي أودى بحياة 15 شخصا كانوا يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على الشاطئ الشهير في سيدني، وتقديم دعم للجالية اليهودية.



وفي مواجهة دعوات إلى الاحتجاج أطلقها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، حضّت السلطات على الهدوء وحشدت قوة أمنية كبيرة في سيدني حيث يقوم هرتسوغ بزيارة مدّتها أربعة أيام.



وقال الرئيس الإسرائيلي إن زيارته تهدف إلى "التعبير عن تضامنه ومنح القوة" للجالية اليهودية بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في 14 كانون الأول.



وقال هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور في موقع الهجوم: "ستبقى الروابط بين الناس الجيّدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية".



ويُتهم ساجد أكرم وابنه نافيد بإطلاق النار على حشد كان يحتفل بعيد "حانوكا" على شاطئ بونداي الشهير في سيدني. وقُتل الأب برصاص الشرطة بينما اتُهم نافيد بالإرهاب والقتل.



وبحسب السلطات، فإن الهجوم كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ منفّذَيه لم يتلقيا مساعدة خارجية ولم يكونا جزءا من منظمة إرهابية.



وكان من بين الضحايا ناجٍ من محرقة اليهود يبلغ 87 عاما، وزوجان حاولا توقيف أحد المهاجمَين، وطفلة تبلغ 10 سنوات.