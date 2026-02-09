مواجهات خلال تفريق الشرطة تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني

استخدمت الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل ودخلت في صدامات مع متظاهرين مشاركين في مسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.



رشّت الشرطة المتظاهرين ومراسلين صحافيين بينهم مراسل فرانس برس، برذاذ الفلفل أثناء محاولة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين الخروج من المنطقة المحددة للتظاهر ضمنها.