الكرملين يتهم واشنطن باتخاذ "إجراءات خانقة" ضد كوبا

اتهم الكرملين الولايات المتحدة بفرض "إجراءات خانقة" على كوبا، الحليف التقليدي لروسيا، عقب إعلان هافانا تعليق إمدادات الكيروسين لشهر بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن توقف إمدادات النفط من فنزويلا بضغط من واشنطن.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الوضع حرج للغاية في كوبا. الإجراءات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة تُسبب صعوبات جمة للبلاد".



وأضاف: "نناقش حلولا ممكنة مع أصدقائنا الكوبيين، على الأقل لتقديم أي مساعدة ممكنة".