بن غفير يأمر مصلحة السجون الإسرائيلية بالاستعداد لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى أمنيين

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مصلحة السجون الإسرائيلية ببدء استعداداتها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات.



وأفادت الزميلة آمال شحادة بأنه سيقام في المرحلة الأولى مجمع خاص لنقل الأسرى قبل تنفيذ الحكم وقد أطلق عليه اسم "الممر الأخضر الإسرائيلي". وبحسب ما يخطط له بن غفير، سيتم تنفيذ الحكم بواسطة الشنق على يد ثلاثة سجانين يضغطون على زر التشغيل في نفس الوقت، على أن يُنفذ الحكم في غضون 90 يوما.



ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن عناصر النخبة هم أول من سيطبق عليهم القانون، الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.



ومن ضمن الاستعدادات، سيسافر وفد من مصلحة السجون قريبا الى دولة في شرق آسيا، لم يكشف عنها، لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.



وفي مصلحة السجون يقولون إن العملية معقدة وسيتم التنفيذ وفق القانون وقرارات المحاكم وتعليمات المستوى السياسي، بحسب ما ذكرت الزميلة آمال شحادة.