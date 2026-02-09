الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسائل الإعلام والمسؤولين في بلاده من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة.



وأكد خلال اجتماع حكومي، أهمية الحفاظ على علاقات إيجابية مع دول الإقليم التي، بحسب قوله، تكثّف تواصلها مع طهران لمنع اندلاع حرب وحل الخلافات عبر الحوار.