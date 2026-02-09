عراقجي يتحدث عن "انعدام عميق في الثقة" مع الولايات المتحدة رغم استئناف المحادثات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "انعدام الثقة لا يزال عميقا" بين إيران والولايات المتحدة، رغم استئناف المحادثات الأسبوع الماضي بين البلدين في سلطنة عُمان.



وقال عراقجي اجتماع للسفراء في طهران: "نريد مفاوضات جادة للوصول إلى نتيجة، شرط أن يُبدي الطرف الآخر الجدية نفسها وأن يكون مستعدا لمفاوضات بنّاءة".



وأضاف الوزير الذي يترأس الوفد الإيراني في المحادثات الحالية: "للأسف، لا يزال انعدام الثقة عميقا بسبب سلوك الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة".