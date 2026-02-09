إيران مستعدة لتخفيف نسبة التخصيب في حال رفع كل العقوبات عنها

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الاثنين بأن طهران مستعدة لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد استئناف المحادثات مع واشنطن.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" إنه "ردًا على سؤال بشأن إمكانية تخفيف اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة... قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الأمر يعتمد على مسألة إن كان سيتم رفع جميع العقوبات مقابل ذلك"، من دون تحديد إن كان ذلك يشمل جميع العقوبات المفروضة على إيران أو تلك التي تفرضها الولايات المتحدة فقط.



يعني تخفيف اليورانيوم خلطه مع مكونات تخفف مستوى التخصيب لمنع تجاوز المنتج النهائي عتبة التخصيب المحددة.