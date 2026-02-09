الصومال يعلن إبرام اتفاق عسكري مع السعودية

أعلن الصومال توقيع اتفاقية عسكرية مع السعودية في وقت تحولت منطقة القرن الإفريقي إلى ساحة للحروب بالوكالة بين دول الخليج، مع تصاعد التوتر بين أبوظبي والرياض.



وقالت وزارة الدفاع الصومالية، في منشور على موقع "إكس"، أن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم الفقي ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان وقعا الاتفاقية الإثنين.









