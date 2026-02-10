مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في البيت الأبيض مجددًا معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.



وقال المسؤول "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".