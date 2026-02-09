حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري

حصلت شركة "برايم ساوث" اليوم على حكم نهائي في نزاعها الطويل الأمد مع جمهورية العراق والمتعلق باستثمارها في إعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لتوليد الكهرباء.

وقد صدر الحكم عن هيئة تحكيم مكوّنة من ثلاثة محكّمين بالإجماع، منعقدة تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.



وقد خلصت هيئة التحكيم إلى ثبوت مسؤولية العراق عن انتهاكات لحقوق "برايم ساوث" بموجب القانون الدولي، وقضت بتعويض "برايم ساوث" عن الأضرار الناجمة عن المصادرة غير المشروعة لاستثمارها، آملة أن يلتزم العراق بتنفيذ الحكم وسداد المبلغ المحكوم به دون تأخير، وأن يسهم ذلك في وضع حدٍّ نهائي لهذا النزاع المؤسف.



يشار إلى أن شركة "برايم ساوث" هي المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني.