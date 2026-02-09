الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري
أخبار دولية
2026-02-09 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حكم تحكيمي نهائي لصالح «برايم ساوث» ضد العراق في نزاع محطة الدورة الحراري
حصلت شركة "برايم ساوث" اليوم على حكم نهائي في نزاعها الطويل الأمد مع جمهورية العراق والمتعلق باستثمارها في إعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لتوليد الكهرباء.
وقد صدر الحكم عن هيئة تحكيم مكوّنة من ثلاثة محكّمين بالإجماع، منعقدة تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.
وقد خلصت هيئة التحكيم إلى ثبوت مسؤولية العراق عن انتهاكات لحقوق "برايم ساوث" بموجب القانون الدولي، وقضت بتعويض "برايم ساوث" عن الأضرار الناجمة عن المصادرة غير المشروعة لاستثمارها، آملة أن يلتزم العراق بتنفيذ الحكم وسداد المبلغ المحكوم به دون تأخير، وأن يسهم ذلك في وضع حدٍّ نهائي لهذا النزاع المؤسف.
يشار إلى أن شركة "برايم ساوث" هي المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني.
أخبار دولية
تحكيمي
نهائي
لصالح
«برايم
ساوث»
العراق
الدورة
الحراري
غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-13
العراق يلقي القبض على "قيادات" في شبكة إجرامية سويدية متهمة بهجمات ضد مصالح إسرائيلية لصالح إيران
أخبار دولية
2026-01-13
العراق يلقي القبض على "قيادات" في شبكة إجرامية سويدية متهمة بهجمات ضد مصالح إسرائيلية لصالح إيران
0
أخبار دولية
2026-01-26
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
2026-01-26
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
2025-11-21
بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع
أخبار دولية
2025-11-21
بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع
0
أخبار دولية
2025-11-21
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع
أخبار دولية
2025-11-21
زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الدعم الأميركي بسبب خطة واشنطن حول إنهاء النزاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أخبار دولية
14:09
غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
12:27
فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي
أخبار دولية
12:27
فرنسا تندد باختيار إيران "القمع" عبر الحكم على الناشطة نرجس محمدي
0
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
أخبار دولية
10:51
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
0
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
أخبار دولية
10:13
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-18
ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
أخبار دولية
2026-01-18
ميلوني: تحدثتُ إلى ترامب والتهديد بالرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-12-08
مسؤول إماراتي لرويترز: نؤكد أن إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني
آخر الأخبار
2025-12-08
مسؤول إماراتي لرويترز: نؤكد أن إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحد جديد يواجه طرابلس: إيواء مشردي الأبنية المنهارة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحد جديد يواجه طرابلس: إيواء مشردي الأبنية المنهارة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
4
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More