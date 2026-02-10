وزير الخارجية الروسي: الطريق لا تزال طويلة أمام المحادثات بشأن أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا وأوكرانيا، حيث لا يزال هناك طريق طويلة أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا.