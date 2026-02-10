الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الروسي: الطريق لا تزال طويلة أمام المحادثات بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2026-02-10 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الروسي: الطريق لا تزال طويلة أمام المحادثات بشأن أوكرانيا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا وأوكرانيا، حيث لا يزال هناك طريق طويلة أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا.
أخبار دولية
الخارجية
الروسي:
الطريق
طويلة
المحادثات
أوكرانيا
التالي
ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار
دبلوماسي روسي: موسكو تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:54
خطر سقوط المباني مستمر… إليكم المشهد من طرابلس
أمن وقضاء
07:54
خطر سقوط المباني مستمر… إليكم المشهد من طرابلس
0
أخبار لبنان
07:44
المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين
أخبار لبنان
07:44
المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين
0
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
0
أخبار لبنان
07:38
اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة
أخبار لبنان
07:38
اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:30
إضراب محتمل للعاملين بالمطارات الكينية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
06:30
إضراب محتمل للعاملين بالمطارات الكينية الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
06:10
مسؤول: المستشار الألماني يلتقي وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونيخ
أخبار دولية
06:10
مسؤول: المستشار الألماني يلتقي وزيري الخارجية الأميركي والصيني في ميونيخ
0
أخبار دولية
06:04
نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء
أخبار دولية
06:04
نتنياهو يقول إنه سيناقش "أولا وقبل كل شيء" الملف الإيراني في مباحثاته مع ترامب الأربعاء
0
أخبار دولية
04:09
إيران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن
أخبار دولية
04:09
إيران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-09
مكتب الرئيس الفرنسي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تندد بشدة بقتل متظاهرين في إيران
آخر الأخبار
2026-01-09
مكتب الرئيس الفرنسي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا تندد بشدة بقتل متظاهرين في إيران
0
منوعات
2026-02-09
بعد شائعات ارتباطهما... كيم كارداشيان ولويس هاملتون معاً في السوبر بول! (فيديو)
منوعات
2026-02-09
بعد شائعات ارتباطهما... كيم كارداشيان ولويس هاملتون معاً في السوبر بول! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-09-07
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
اخبار البرامج
2025-09-07
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
0
آخر الأخبار
2025-10-03
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح البحرية يعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود
آخر الأخبار
2025-10-03
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح البحرية يعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:54
خطر سقوط المباني مستمر… إليكم المشهد من طرابلس
أمن وقضاء
07:54
خطر سقوط المباني مستمر… إليكم المشهد من طرابلس
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
4
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
5
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
6
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
7
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
8
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More