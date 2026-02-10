دبلوماسي روسي: موسكو تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية

نقلت وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية لروسيا.وقال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي لصحيفة إزفستيا "ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، بالطبع، هو المصالح الأمنية لروسيا".وأضاف "إذا نظرت بعناية ودرست التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحدا يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. وبدونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".