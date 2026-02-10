إضراب محتمل للعاملين بالمطارات الكينية الأسبوع المقبل

أظهرت رسالة من نقابة العاملين في قطاع الطيران في كينيا أن الموظفين من الممكن أن يضربوا عن العمل الأسبوع المقبل، ما سيؤدي إلى تعطيل العمليات في المطارات على مستوى البلاد، بعد أن أرسلت النقابة إخطارا إلى هيئة الطيران المدني قبل سبعة أيام من موعد الإضراب المحتمل.



وفي الرسالة المؤرخة في التاسع من شباط، قال اتحاد عمال الطيران في كينيا إنه يصدر إخطارا رسميا "بأن جميع الموظفين لدى هيئة الطيران المدني الكينية التابعين للنقابة سيضربون عن العمل بعد سبعة أيام".



ويعد مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي من أهم مراكز النقل الجوي في أفريقيا.



ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين سيشاركون في الإضراب.



ومن الأسباب التي أشارت إليها النقابة للإضراب ما وصفته بفشل هيئة الطيران في إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية وكذلك تعيين موظفين بشكل موقت في وظائف تقول إنها دائمة.



وقالت هيئة الطيران في بيان إنها تتحدث مع النقابة لمحاولة حل المشاكل التي أثارتها بشكل ودي. وأضافت أنه لا يوجد حتى الآن أي تعطيل للعمليات.