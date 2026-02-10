موسكو تعلن تضرر محطة زابوريجيا جراء ضربات أوكرانية... والوضع "تحت السيطرة"

أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا أن ضربات أوكرانية أدت إلى قطع أحد خطي التغذية الكهربائية للمحطة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، لكنّها استبعدت أي خطر إشعاعي.



وكتب المسؤولون على تلغرام: "إثر هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة إنرغودار الصناعية، تضررت منشآت حيوية في المدينة وفي محطة زابوريجيا النووية".



وأوضحوا أن المحطة تستمد حاليا الكهرباء الضرورية لعملها من الخط الثاني، بعد انقطاع الخط الأول.



لكنّهم أكدوا أن الوضع "تحت السيطرة"، وأن مستوى الإشعاع في أكبر محطة نووية في أوروبا ضمن المعايير.



وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في أوائل آذار، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي في 24 شباط، وهي تقع بالقرب من خط المواجهة في الجنوب.



وتتبادل كييف وموسكو بانتظام الاتهامات بشن هجمات على المحطة ما يهدد بكارثة نووية.