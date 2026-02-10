الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلطان عُمان يستقبل لاريجاني بعد أيام على المفاوضات مع واشنطن

أخبار دولية
2026-02-10 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلطان عُمان يستقبل لاريجاني بعد أيام على المفاوضات مع واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلطان عُمان يستقبل لاريجاني بعد أيام على المفاوضات مع واشنطن

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الثلاثاء في مسقط، سلطان عُمان هيثم بن طارق الذي استضافت بلاده المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المباحثات تناولت "مُستجدّات المُفاوضات الإيرانيّة الأميركيّة، وسبل التوصّل لاتفاق مُتوازن وعادل بين الجانبين والتأكيد على أهميّة العودة لطاولة الحوار والتّفاوض لتقريب وجهات النّظر وحلّ الخلافات بطرق سلميّة؛ لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وأثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات، وفق منشور له على منصة إكس.

وحضّ لاريجاني في منشوره الولايات المتحدة على "اليقظة" إزاء "دور إسرائيل التخريبي" قبيل توجّه نتنياهو إلى واشنطن.

والتقى لاريجاني كذلك وزير الخارجية بدر البوسعيدي الذي تولى الوساطة في المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين، وفق صور نُشرت على حساب المسؤول الإيراني على تلغرام.

كما تباحث لاريجاني مع محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين اليمنيين الذين تساندهم إيران.

وبعد مسقط، يتوجه لاريجاني إلى قطر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
 

أخبار دولية

عُمان

علي لاريجاني

إيران

الولايات المتحدة

المفاوضات

LBCI التالي
سرّ الأوراق بين إيران وعُمان
بيسنت: قد تنشأ علاقة مثمرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-02

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في حلب بعد أيام من الاشتباكات

LBCI
أخبار دولية
2026-02-04

مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة

LBCI
آخر الأخبار
03:23

القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيبحث في واشنطن طرح قضية الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات مع إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:09

ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"

LBCI
أخبار دولية
13:38

الولايات المتحدة وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية خلال زيارة فانس

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:22

عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن... تحذيرات استخبارية من تطورات ميدانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

اتهامٌ أوروبيٌّ لتيك توك: بنودٌ انتُهكت وتهديدٌ بفرضِ غرامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها

LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
04:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More