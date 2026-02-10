سلطان عُمان يستقبل لاريجاني بعد أيام على المفاوضات مع واشنطن

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الثلاثاء في مسقط، سلطان عُمان هيثم بن طارق الذي استضافت بلاده المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المباحثات تناولت "مُستجدّات المُفاوضات الإيرانيّة الأميركيّة، وسبل التوصّل لاتفاق مُتوازن وعادل بين الجانبين والتأكيد على أهميّة العودة لطاولة الحوار والتّفاوض لتقريب وجهات النّظر وحلّ الخلافات بطرق سلميّة؛ لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم".وأثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات، وفق منشور له على منصة إكس.وحضّ لاريجاني في منشوره الولايات المتحدة على "اليقظة" إزاء "دور إسرائيل التخريبي" قبيل توجّه نتنياهو إلى واشنطن.والتقى لاريجاني كذلك وزير الخارجية بدر البوسعيدي الذي تولى الوساطة في المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين، وفق صور نُشرت على حساب المسؤول الإيراني على تلغرام.كما تباحث لاريجاني مع محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين اليمنيين الذين تساندهم إيران.وبعد مسقط، يتوجه لاريجاني إلى قطر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.