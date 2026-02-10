بيسنت: قد تنشأ علاقة مثمرة للغاية بين الولايات المتحدة والصين

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن من الممكن أن تنشأ علاقة مثمرة للغاية بين واشنطن وبكين، مرحبا بكون الصين منافسا.وقال بيسنت خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لبنك بي.تي.جي باكتوال المنعقد في ساو باولو بالبرازيل: "العلاقات الأميركية الصينية الآن في وضع مريح للغاية. سنكون منافسين، لكننا نريد أن يكون هذا التنافس نزيها. لا نريد الانفصال عن الصين، لكننا بحاجة إلى الحد من المخاطر".ويستعد بيسنت للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال الأسابيع المقبلة، قبل الزيارة المزمعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في نيسان.ولم تكشف وزارة الخزانة عن أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان الاجتماع بين بيسنت والمسؤول الصيني.وأوضح بيسنت في المؤتمر أن واشنطن تسعى إلى "استعادة السيادة" من الصين في مجال الصناعات الاستراتيجية، مثل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والأدوية.وقال: "سنظل دائما منافسين. أرى أن المنافسة تجعلك أفضل، وتحد من الركود".