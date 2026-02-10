ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن ستضطر إلى اتخاذ "إجراءات صارمة جدا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.



ونقلت القناة عنه قوله في مقابلة نُشرت اليوم: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام بشيء صارم جد".



وذكر موقع أكسيوس والقناة 12 أن ترامب قال إنه يدرس إرسال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة.