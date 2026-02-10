الرئيس الكولومبي يعلن أنه نجا من محاولة اغتيال

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه نجا قبل ساعات من محاولة اغتيال، بعد تحذيرات ترده منذ أشهر بشأن مؤامرة مزعومة لمهربي مخدرات تستهدفه.



وليل الإثنين، تعذّر على مروحية بيترو الهبوط في وجهتها على الساحل الكاريبي بسبب مخاوف من أن أشخاصا لم يسمِّهم "كانوا سيطلقون النار" عليها.



وقال بيترو في اجتماع للحكومة نُقل على الهواء مباشرة: "اتّجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".