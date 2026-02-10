وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تدرس مصادرة ناقلات تحمل نفطا إيرانيا للضغط على طهران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة ناقشت مصادرة ناقلات تحمل نفطا إيرانيا للضغط على طهران، لكنها تخشى من ردود الفعل وتأثر أسواق النفط العالمية.