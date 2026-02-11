أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود اليوم الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.



وعين أردوغان محافظ أرضروم مصطفى جفتجي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.